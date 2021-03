Ist sie wirklich wieder mit Ben Affleck (48) zusammen? Ana de Armas (32) sorgt für Klarheit! Anfang des Jahres verkündete das Schauspieler-Pärchen überraschend seine Trennung. Doch die Fans wollen das Liebes-Aus wohl nicht so richtig akzeptieren – und sehen überall Hinweise auf ein Liebes-Comeback der beiden. Nachdem sich die Beauty am Wochenende mit einer Halskette gezeigt hatte, die sie auch während ihrer Beziehung mit Ben getragen hatte, kochten die Gerüchte direkt wieder hoch. Doch Ana erstickte das Gerede jetzt direkt im Keim...

Wenige Stunden nach dem Selfie mit der besagten Kette, die über einen Anhänger in Form eines halben gebrochenen Herzens verfügt, veröffentlichte die 32-Jährige Folgendes in ihrer Instagram-Story: Rund zehn verschiedene kunterbunte GIFS, also Animationen, die alle das Gleiche sagen – "Nö!" Worauf Ana sich hier bezieht, dürfte klar sein. Ein eindeutigeres Statement zu ihrem angeblichen Neustart mit Ben wird wohl nicht mehr folgen.

Was genau damals zu ihrer Trennung geführt hat, machten Ana und Ben nie öffentlich. Aber es scheint nichts allzu Dramatisches gewesen zu sein: Einem Insider zufolge sollen die beiden nach wie vor gute Freunde sein und jeden Tag miteinander sprechen. Und damit nicht genug "Sie lieben sich immer noch. Ben vermisst sie", erklärte die Quelle gegenüber Page Six. Kein Wunder also, dass ihre Fans die Hoffnung auf ein Comeback noch nicht aufgeben wollen!

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas mit der besagten Kette

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas' "Statement" zu den Comeback-Gerüchten

Rachpoot/MEGA Ben Affleck und Ana de Armas

