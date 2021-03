Töchterchen Emily hat ihren Eltern Bibi (28) und Julian Claßen (27) ganz schön Sorgen bereitet! Das populäre YouTuber-Pärchen ist nicht nur verheiratet, sondern hat auch zwei gemeinsame Kinder: Die kleine Emily und den 2-jährigen Lio. Ihre millionenfache Community lassen die beiden Webstars auch an ihrem turbulenten Leben mit ihren beiden Kids teilhaben. Doch jetzt wandte sich Bibi mit einer besorgniserregenden Nachricht an ihre Fans: Die elfmonatige Emily musste ins Krankenhaus!

"Der Emmi ging es nicht so gut, sie hatte Schmerzen und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren", erklärte die zweifache Mutter die Ereignisse des Tages in ihrer Instagram-Story. "Jetzt wurde herausgefunden, was es ist", fuhr die Influencerin fort, ging jedoch nicht weiter ins Detail, aber machte ihren Fans deutlich, dass es wirklich keinen Grund zur Sorge gibt! "Es ist alles ganz harmlos. Sie kriegt jetzt Tropfen dagegen", gab die Webvideoproduzentin an.

Dennoch habe Emily ihren Eltern einen gehörigen Schrecken eingejagt, erzählte Bibi erleichtert. "Ich glaube, es können alle Eltern nachvollziehen, dass es doch einen ganz schön fertig macht, damit waren wir den ganzen Tag beschäftigt", fasste Bibi ihre Sorgen zusammen.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Web-Star

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de