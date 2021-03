Johnny Depp (57) kommt wohl so schnell nicht zur Ruhe: Als hätte der Filmstar im Rosenkrieg mit Ex-Frau Amber Heard (34) nicht schon genug Ärger, hat sich jetzt auch noch seine Residenz in den Hollywood Hills als neuer Hotspot für unerwünschte Besucher herumgesprochen. Bei dem Schauspieler wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr eingebrochen – der dreiste Einbrecher genehmigte sich sogar eine Dusche und mixte sich einen Drink!

Am vergangenen Donnerstag rief ein Nachbar die Polizei, berichtete eine Quelle der Strafverfolgungsbehörde TMZ. Der anscheinend obdachlose Mann hatte sich zuerst in der Nähe von dessen Swimmingpool herumgetrieben. Als er vor der Polizei floh und durch ein Tor schlüpfte, gelangte der unerwünschte Gast direkt auf das Grundstück des Fluch der Karibik-Darstellers. Dessen Sicherheitsteam alarmierte erneut die Polizei und die Beamten staunten nicht schlecht: Der Eindringling duschte in Johnnys Badezimmer, das sogar aufgebrochen werden musste!

Nach der Festnahme des Mannes stellte sich heraus, dass er sich auch noch schamlos am Alkoholvorrat des Schauspielers bedient hatte! Der Gauner hatte sich wohl einen Drink gemacht. Auch das erste unverschämte Verbrechen ist noch nicht lang her: Erst im Januar war der 57-Jährige Opfer eines Einbruchs geworden, als eine Frau sich Zugang zu seinem Haus verschaffte.

Getty Images Johnny Depp im Februar 2020

Getty Images Johnny Depp bei der Premiere von "Minamata" in Berlin, 2020

KCS Presse / MEGA Johnny Depp, November 2019

