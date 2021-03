Die neuesten Enthüllungen geben weitere Einblick in die gescheiterte Ehe von Johnny Depp (57) und Amber Heard (34). Der Rosenkrieg zwischen den Hollywood-Stars wird vier Jahre nach ihrer Scheidung immer noch öffentlich ausgetragen. Ihre Beziehung wurde im vergangenen Jahr ausführlich vor Gericht diskutiert – und beide machten sich während der Verhandlungstage schwere Vorwürfe. Alte Textnachrichten sind nun ein weiterer Beweis für ihr schwieriges Verhältnis.

Wie The Sun berichtet, schrieb Johnny im August 2016 – wenige Monate, nachdem Amber die Scheidung eingereicht hatte, seiner Pflegerin: "Es macht mich krank, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr ich versucht habe, dass es mit uns klappt. Ehrlich, ich würde die verf*ckte H*re nicht mal mit einem Schutzanzug anfassen. Was ein Abschaum. Ich hasse sie verdammt." Diese Nachrichten wurden vor Gericht offengelegt – denn Johnny ist nach dem Urteil im vergangenen Jahr in Berufung gegangen.

Ob der Richter den Antrag des 57-Jährigen durchwinken wird, ist noch nicht bekannt. Laut dem Medium werde eine Entscheidung erst in ein paar Tagen erwartet. Johnny hatte im vergangenen Jahr Klage gegen die oben genannte Zeitung Klage eingereicht, die ihn im Zuge seiner Scheidung als "Frauenschläger" betitelt hatte. Dass er am Ende als Verlierer den Gerichtssaal verlassen musste, wollte er allerdings nicht akzeptieren.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp bei der International Film Festival Awards Gala in Palm Springs 2016

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Februar 2014

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020

