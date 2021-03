Evelyn Burdecki (32) packt ordentlich an und scheint ein echter Tausendsassa zu sein. Nach ihrem Misserfolg bei Der Bachelor 2017 ging es für die 32-Jährige im TV-Business steil bergauf. Fröhlich tingelt sie seitdem von Reality-TV-Show zu Reality-TV-Show und machte bereits als Quizshow-Kandidatin oder Das Supertalent-Jurorin eine tolle Figur. In der RTL-Show "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" stellte die Blondine kürzlich ihr Wissen unter Beweis und räumte mit diversen Vorurteilen auf. Auch in Sachen Finanzen scheint die Beauty ziemlich kluge Entscheidungen zu treffen: Evelyn hat jetzt ein Haus gekauft!

Die Investition machte die quirlige Quasselstrippe vergangenes Jahr jedoch nicht für sich selbst, sondern für ihre Eltern. Bild gegenüber erklärte Evelyn: "Das war ein großer Traum von mir, meinen Eltern etwas zurückzugeben und ihnen ein schönes Dach über dem Kopf zu schenken." Nun müssen noch einige Renovierungsarbeiten erledigt werden, bis das Nest perfekt ist. Und das TV-Sternchen hilft tatkräftig mit und nimmt sogar auch mal selbst Werkzeug in die Hand!

Damit ihre Eltern ihren Ruhestand mietfrei genießen können, sparte Evelyn fleißig Gage für Gage an. Die immer größeren Fortschritte auf der Baustelle freuen sie nun sehr: "Jetzt nimmt alles Form an und ich freue mich schon sehr, wenn meine Eltern in ihr frisch renoviertes Heim ziehen können", schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit und macht mit diesem Geschenk ihre Eltern vermutlich überglücklich.

Getty Images Evelyn Burdecki

ActionPress / Public Address Evelyn Burdecki in Hamburg 2018

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020 in Kroatien

