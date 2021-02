Evelyn Burdecki (32) ist bereit für ihre TV-Herausforderung! Am Freitag ist es so weit, dann wird die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin ihr Wissen in der Sendung "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?" unter Beweis stellen. In der Show tritt die Blondine mit Caroline Frier (38), Pierre M. Krause und Daniel Donskoy gleich gegen drei prominente Ratefüchse an. Angst vor einer Blamage hat Evelyn aber nicht. Sie fühlt sich top vorbereitet.

Statt dicke Bücher zu wälzen, hat die TV-Bekanntheit ihre ganz eigene Art, sich auf die Sendung vorzubereiten. "Joggen, ganz viel Wasser trinken und ganz viel Schokolade essen. Mein Gehirn ist gut gelüftet", verrät Evelyn gegenüber RTL. Wie sie ihre Gegner schlagen möchte? Mit ihrer Intuition und ihrer emotionalen Intelligenz. "Oft hilft [meine emotionale Intelligenz] mir viel weiter als erlerntes Schulwissen, denn ich habe es damit weit gebracht und bin zufrieden," erklärt die 32-Jährige.

Auch bei der Quizshow, die von Günther Jauch (64) moderiert wird, möchte Evelyn es weit bringen und ist schon ganz gespannt darauf, wie sie sich schlagen wird. "Ich will wissen, was meine Gehirnzellen draufhaben", kann die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin den Rateabend kaum abwarten.

ActionPress Evelyn Burdecki im TV-Studio in Köln

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im November 2020

Getty Images Evelyn Burdecki im Juli 2019

