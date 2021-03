Der The Biggest Loser-Star Melissa meldet sich mit einem Body-Update! Sowohl für die Fans der 36-Jährigen als auch für die übrigen Mitstreiter der Fitness-Show kam diese Nachricht ziemlich überraschend: Melissa hat sich zwar bis ins Halbfinale gekämpft, konnte dann aber nicht daran teilnehmen. Der Grund: Sie hatte gesundheitliche Probleme und musste deshalb aussteigen. Das hindert die Brünette aber nicht daran, ihren Followern ihren bisherigen Abnehmerfolg zu präsentieren.

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die Remscheiderin mehrere Clips und Fotos, die sie in halbfinaltauglichen Outfits zeigen. "Das wäre mein Outfit für das Halbfinale gewesen", schreibt sie zu einem Bild, das sie in einem engen, weißen Rock und einem Crop Top mit Rüschenträgern zeigt. In der zugehörigen Umfrage stimmen ganze 98 Prozent der Teilnehmer dafür, dass ihr dieser Bauchfrei-Look wirklich ausgezeichnet steht. Nur die übrigen zwei Prozent sind keine Fans des Stylings.

Andere Videos zeigen: Melissa hätte noch ein paar andere Outfits zur Wahl gehabt – und dabei stets auf Schwarz gesetzt. "Ich hatte mehrere Outfits zur Auswahl. Puuuh, war ich erst mal shoppen", freut sich die selbstständige Wimpernstylistin. Offenbar genießt sie es total, passende Klamotten für ihre neue Figur einzukaufen.

Anzeige

SAT.1/Melanie Frenzel Melissa, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / melissa_thebiggestloser2021 Melissa, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / melissa_thebiggestloser2021 Melissa, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de