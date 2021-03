Damit hatte wohl keiner gerechnet! Eigentlich haben die The Biggest Loser-Kandidaten das Ziel ihrer Reise bald erreicht: Immerhin haben sich Ole, Gianluca, Sonja und Co. inzwischen schon mehrere Wochen lang durch harte Challenges im Camp auf Naxos gekämpft. Sie stehen mittlerweile im Halbfinale der beliebten Abnehm-Show. Doch von einer Halbfinalistin müssen sich die Zuschauer schon jetzt verabschieden: Melissa verlässt "The Biggest Loser"!

"Leider kann [Melissa] aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Halbfinale anreisen", verkündete Camp-Chefin Christine Theiss (41) das vorzeitige "The Biggest Loser"-Aus. Allerdings hatte Melissa für ihre Mitstreiter vorab eine Videonachricht aufgenommen, in der sie erklärte: "Ich würde gerade so gerne neben euch stehen, aber für mich ist leider so knapp vor dem Halbfinale Schluss." Was genau der attraktiven Brünetten fehlt, verriet sie in ihrem Clip aber nicht.

Diese Nachricht stimmte natürlich nicht nur die ausgeschiedene Melissa traurig, auch den anderen "The Biggest Loser"-Kandidaten war ihr Mitgefühl deutlich anzusehen. "Dadurch, dass ich mich mit Melissa von Anfang an gut verstanden habe, ist es für mich ziemlich schwer, dass sie gar nicht kommt", bedauerte Jessica beispielsweise.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1

Instagram / christine_theiss_official Christine Theiss, "The Biggest Loser"-Moderatorin

Instagram / melissa_thebiggestloser2021 Melissa, "The Biggest Loser"-Kandidatin

SAT.1 Jessica und Melissa bei "The Biggest Loser"

