Die nordamerikanische Basketball-Profiliga trauert um einen der ihren. Der Basketballspieler Elgin Baylor galt als Legende in der NBA. Im Jahr 1958 spielte der US-Amerikaner erstmals für die professionelle Basketballmannschaft Minneapolis Lakers und verbrachte dort seine gesamte 14-jährige Karriere. Vor allem wurde der Sportler als einer der offensivstärksten Flügelspieler der Basketballgeschichte weltberühmt. Doch jetzt ist Elgin im Alter von 86 Jahren gestorben.

Das bestätigte jetzt seine einstige Mannschaft Minneapolis Lakers auf Twitter. "Elgin Baylor ist friedlich eines natürlichen Todes in Los Angeles im Alter von 86 Jahren gestorben", hieß es in der Mitteilung. In seinen letzten Stunden seien seine Frau Elaine und seine Tochter Krystal bei ihm gewesen. "Elgin war DER Superstar seiner Ära und einer der wenigen Lakers, deren Karriere Minneapolis und Los Angeles umfasst hat", würdigte zum Beispiel auch die Sportfunktionärin Jeanie Buss den Verstorbenen.

Auch seine Frau Elaine hinterließ ihrem Mann in der Twitter-Mitteilung rührende Worte. "Elgin war die Liebe meines Lebens und mein bester Freund", richtete sie liebevolle Zeilen an den Basketballer. Auch die Riege großer Basketball-Ikonen zollten dem 86-Jährigen seinen letzten Tribut. "Er war ein großartiger Mann, und ich bin auf ewig für die Ratschläge dankbar, die er mir gegeben hat, als ich in die Liga gekommen bin", schrieb zum Beispiel Magic Johnson (61) auf Twitter.

Getty Images Elgin Baylor und seine Frau Elaine im Jahr 2013

Getty Images Elgin Baylor bei einer Gala, Mai 2013

Getty Images Elgin und Elaine Baylor

