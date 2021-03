Ein intimer Einblick für ihre Fans! Lala Kent hat ihre Anhänger erst kürzlich mit freudigen Baby-News verzückt. Auch den Namen ihres Töchterchen verriet der TV-Star bereits: Ocean Kent Emmett wird ihre Kleine künftig heißen. Auf ein Foto des Nachwuchses mussten Lalas Follower jedoch warten – zumindest bisher! Denn jetzt zeigte sie ihnen das lang ersehnte erste Bild ihrer kleinen Tochter.

Auf Instagram teilte Lala jetzt das süße Bild ihres Sprosses. Auf der Nahaufnahme ist die Kleine mit geschlossenen Augen und in einem weißen Anzug mit rosa Elefanten und passender Mütze zu sehen. "Vor genau einer Woche hat sich mein Leben völlig verändert", schrieb der "The Vanderpump Rules"-Star unter das Bild. Niemand hätte sie darauf vorbereiten können, was seitdem auf sie warte, fügte sie hinzu.

Ihre Fans reagierten überschwänglich auf den Post. "Sie ist wundervoll! Mein erstes Baby war damals auch Sternzeichen Fische", schrieb eine Userin. Viele andere gratulierten ihrem Idol und fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Instagram / lalakent Lala Kent nach der Geburt ihrer Tochter Ocean, März 2021

Instagram / lalakent Lala Kents Töchterchen Ocean

Getty Images Lala Kent im Juni 2019

