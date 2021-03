Lala Kent schwelgt im perfekten Mutterglück! Im September teilte die US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin die süßen News mit der ganzen Welt: Sie erwartet von ihrem Verlobten Randall Emmett das erste Kind. Zwischenzeitlich berichtete die Blondine leider auch von ernstzunehmenden Komplikationen. Doch glücklicherweise hat ihre Schwangerschaft ein Happy End gefunden: Lalas Tochter ist endlich auf der Welt – und den Namen der Kleinen verriet die frischgebackene Mama auch gleich!

Mit "Ocean Kent Emmett" stellte Lala auf Instagram ihre Tochter vor. Die Blondine liegt auf dem Foto noch im Krankenhausbett und sieht zwar leicht erschöpft, aber auch sehr glücklich aus. Sanft hält sie das Händchen ihres Mädchens fest, während es unter einer Decke schlummert. Mit zahlreichen Herzchen-Emojis gratulierten Lalas Follower ihr zu ihrem ersten Baby.

Die große Vorfreude auf ihr erstes Kind verkündete die blonde Schönheit aus Utah bereits in der Vergangenheit in ihrem Podcast "Give Them Lala... with Randall". "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt. Es gibt Dinge im Leben, die ich mir vorstellen kann, aber die Geburt und der erste Blick auf meine Tochter, das ist etwas, das man sich nicht vorstellen kann", schilderte die Mutter ihre Gefühle – und jetzt hat Lala dieses einzigartige Gefühl endlich erleben können.

Lala Kent im Dezember 2020

Lala Kent, Reality-TV-Darstellerin

Reality-Star Lala Kent und Produzent Randall Emmett, 2019

