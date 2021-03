Ein neues Gesicht in der Schillerallee! Dass Leni-Darstellerin Josephine Becker (21) und ihre Schauspielkollegin Antonia Michalsky (30) die RTL-Daily Unter uns verlassen haben, kam für viele Fans mehr als überraschend. Gut, dass es schon kurz darauf wieder Grund zur Freude gab: Im Rahmen der Eventwoche hatte nicht nur der Kult-Bösewicht Rolf (Stefan Franz, 55) einen Kurzauftritt. Mit Chris und Corinna Weigel, die von Jan Ammann (45) und Nina Weisz gespielt werden, konnten zudem auch zwei neue Schauspieler am Set begrüßt werden. Bald feiert nun auch deren Tochter Cecilia und damit deren Darstellerin Carina Koller ihren "Unter uns"-Einstand.

Die 24-jährige Hamburgerin wird bald das Seriengeschehen aufmischen. Während ihre TV-Eltern schon in der vergangenen Woche ihren Debüt-Auftritt hatten, lässt die Blondine noch etwas länger auf sich warten. Lediglich durch ein Telefonat, das Corinna mit ihrer Tochter geführt hatte, konnten die Zuschauer schon erahnen, dass es vielleicht bald zu einem Treffen mit dem unbekannten Sprössling kommen könnte. Erste Szenen zeigen schon vorab: Cecilia bringt vielleicht auch Ärger mit sich. Offenbar kommt es zum Zickenkrieg zwischen ihr und Nika (Isabelle Geiss).

Was viele Fans vielleicht nicht wissen: Privat ist Carina ziemlich gut mit einem echten "Unter uns"-Profi befreundet. Im Netz finden sich sogar gemeinsame Fotos mit der Vivien-Darstellerin Sharon Berlinghoff (25). Die hat in einem Instagram-Clip auf der offiziellen Seite zur Serie sogar die Ehre, ihre Freundin am Set zu begrüßen. "Wir haben eine neue Kollegin bei uns. Und ich bin ganz stolz, euch heute meine liebe Freundin Carina Koller vorzustellen", kündigt die Brünette an.

Instagram / carina_koller Carina Koller, Schauspielerin

Instagram / carina_koller Sharone Berlinghoff und Carina Koller

Instagram / carina_koller Die "Unter uns"-Stars Carina Koller und Sharon Berlinghoff

