Lauren Goodger (34) lüftet das Geheimnis, das sie unterm Herzen trägt! Die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin hat Anfang des Jahres die süße Nachricht verkündet, dass sie und ihr Partner Charles Drury ihr erstes Kind bekommen. Im Netz hat die TV-Bekanntheit nicht nur ihren wachsenden Babybauch in Szene gesetzt, sondern auch schon das ein oder andere Ultraschallbild mit den Fans geteilt. Jetzt verrät sie auch endlich, ob darauf ein Mädchen oder ein Junge zu sehen ist.

"Ich bin total glücklich, ich bekomme ein Mädchen – ein Mini-Me", plaudert die 34-Jährige gegenüber New! Magazine aus. Die Britin selbst sei Mädchen durch und durch und könne ihr Glück kaum fassen, bald weiblichen Nachwuchs im Arm zu halten. Tatsächlich muss Lauren zugeben: Ein Junge wäre ein kleiner Schock gewesen, denn schon vor einigen Jahren habe ihr eine Wahrsagerin die Geburt einer Tochter prophezeit.

Im kommenden Sommer soll die kleine Maus das Licht der Welt erblicken und sich schon jetzt mehr als gut entwickeln. Bei den Untersuchungen habe sich herausgestellt, dass Laurens Töchterchen "richtig stark und total aktiv" sei. Ganz im Gegensatz zur werdenden Mutter, die sich an manchen Tagen wie nach einer durchzechten Partynacht fühle.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Februar 2021

Instagram / laurengoodger "The Only Way Is Essex"-Star Lauren Goodger

