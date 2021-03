So schlecht steht es um Kody (52) und Meri Browns (50) Beziehung. Die Stars der Serie Alle meine Frauen leben in einer polygamen Ehe. Neben Meri ist Kody auch noch mit Janelle (51), Christine und Robyn (42) verheiratet. Während die Beziehungen mit seinen drei anderen Frauen offenbar gut laufen, kriselt es schon lange zwischen dem 18-fachen Vater und seiner ersten Gattin Meri. Nun verrieten die beiden: Sie sehen sich sogar kaum noch!

"Er kommt normalerweise nicht mehr oft bei mir zu Hause vorbei. [...] Er geht eigentlich nur noch zu Janelle, Christine und Robyn", erzählte die 50-Jährige in der neuesten Episode von Alle meine Frauen. Auch Kody machte deutlich, dass es kaum noch Zeit zu zweit zwischen den beiden gibt. Er trifft Meri fast nur noch bei Familienfeiern. "Ich sehe Meri alle paar Jubeljahre mal, aber wir haben aufgehört, auf Dates zu gehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich aufgehört habe, sie anzurufen und zu sagen: 'Lass uns etwas zusammen unternehmen'", beschrieb der TV-Star den aktuellen Stand seiner Ehe.

Trotz aller Probleme will Meri sich aber nicht scheiden lassen. Ganz im Gegenteil! Sie machte ihrem Mann vor einigen Wochen erst noch eine Liebeserklärung im Netz. Dabei stellte sie klar, wie sehr sie immer noch an Kody und auch an ihrer ganzen Familie hängt.

Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

MEGA/ RAMEY PHOTO Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ehefrau Meri Brown

