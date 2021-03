Jessica Paszka (30) gibt ihren Followern ein ehrliches Update kurz vor der Geburt! Die ehemalige Bachelorette ist hochschwanger: Sie und ihr Partner Johannes Haller (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Das Paar darf sich auf eine Tochter freuen – voraussichtlich wird die Prinzessin im Mai geboren werden. Immer wieder betonen die Eltern in spe, wie sehr sie sich auf ihren Nachwuchs freuen – nun teilte Jessi aber auch ihre Sorgen und Ängste mit ihrer Community!

In ihrer Instagram-Story gab die werdende Mama zu, nicht nur positive Gefühle in Hinblick auf die Entbindung zu haben. "Ich hatte heute Morgen etwas Stress und eine richtig dolle innere Unruhe – ich weiß nicht, ob jetzt auch so langsam die Angst und Panik vor der Geburt kommen", gestand die 30-Jährige. Denn obwohl eigentlich alles super laufe, fürchte auch Jessi sich ab und an mal vor dem Tag der Tage. "Es gehört ja dazu, ich glaube, das ist auch völlig normal", betonte sie.

Auch körperlich setzt ihr die Schwangerschaft inzwischen ziemlich zu – sie habe nämlich mit einigen unangenehmen Beschwerden zu kämpfen. "Haarausfall, Hautprobleme, Wasser in den Beinen und Armen – das Gesicht und die Lippen schwellen an", klagte die Beauty. Dennoch überwiege letztendlich die Vorfreude auf ihr Baby.

