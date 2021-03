Emilia Würsching hat einfach kein Glück auf Love Island! Nachdem der hübschen Blondine Kandidat Fynn Lukas Kunz einen Korb erteilte, versuchte sie ihr neues Glück bei Granate Alex Born. Doch bereits am Anfang ihres Kennenlernens schienen die Sterne nicht gut für das Couple zu stehen. Alex hatte sich nämlich eigentlich in Nicole verguckt. Und jetzt muss sich Emilia endgültig von ihrem TV-Partner verabschieden: Alex hat sich von der Beauty getrennt!

"Es gibt selten Momente, in denen ich nicht weiß, was ich tun soll", haderte der Profi-Boxer mit seinen Gefühlen. "Ich kann dir nur ehrlich und direkt sagen, dass ich dazu tendiere, dass es nicht das ist, was ich suche", machte Alex Schluss mit der emotionalen Beauty. Nach diesen Worten löste er sein Couple mit Emilia auf. Dieser Entschluss führte dazu, dass Emilia in Tränen ausbrach – sie wünsche sich doch nur, dass sie jemand genauso liebt, wie sie ist!

Auch Granate Paco trennte sich wegen Neu-TV-Partnerin Bianca von Angelina. "Du bist ein super Mädchen, aber der Funke hat gefehlt", erklärte er der Soldatin. Die Brünette ahnte jedoch schon, dass Paco an Bibi mehr interessiert sei als an ihr, gab sie daraufhin zu verstehen. Doch Paco verabschiedete sich von Angelina nicht, ohne ihr warme Worte zu hinterlassen. "Du bist Hammer, so wie du bist", machte er ihr ein süßes Kompliment.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Emilia, "Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI Emilia Würsching bei "Love Island" 2021

Copyright: RTLZWEI / Paris Tsitsos Paco und Angelina bei "Love Island"

