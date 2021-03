Livia Piotrowicz gibt einen beunruhigenden Einblick in Emilia Würschings Gefühlslage. In der vergangenen Folge von Love Island musste Livia ihre Koffer packen. Nachdem die Granate einen dicken Korb von Singleboy Amadu kassierte, fiel ihr der Auszug wohl nicht so schwer. Doch für wen läuft die Zeit auf "Love Island" wohl als Nächstes ab? Im Promiflash-Interview verriet Liva: Sie glaubt nicht daran, dass Emilia noch lange in der Villa bleibt!

"Emilia denkt schon seit einigen Tagen über den Auszug nach", weiß Livia. Auch die Zuschauer sehen von der hübschen Blondine vor allem eine Gemütslage: Emilia weint beinahe täglich, weil sich die Suche nach der großen Liebe auf "Love Island" für sie schwieriger gestaltet als angenommen. "Sie ist eine sehr starke Frau für ihr Alter. Ich weiß nicht, ob ich das so durchgezogen hätte", würdigte Livia Emilias Durchhaltevermögen.

"Aber sie ist nervlich echt am Ende und ich weiß nicht, ob das für sie Sinn machen würde, drin zu bleiben, wenn sie tatsächlich jetzt niemanden finden würde", vermutet die Brünette. Einen freiwilligen Exit würden die Zuschauer wohl nicht sehr begrüßen. Immerhin wählten die Promiflash-Leser kürzlich Emilia und Fynn Lukas Kunz zum absoluten Favoritenpärchen. Doch Letzterer hat nur noch Augen für Greta Engelfried. "Fynn ist so festgefahren, da kann kommen, was will. Der wird seine Meinung in der Villa nicht mehr ändern", erklärte Livia gegenüber Promiflash.

Love Island, RTL II Emilia Würsching und Livia Piotrowicz bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

Love Island, RTL II Emilia Würsching, "Love Island"-Kandidatin

