Happy Birthday, Prinzessin Eugenie (31)! Die Royal-Lady konnte sich erst Anfang Februar über die Geburt ihres Sohnes August Philip Hawke Brooksbank freuen. Über einen Monat später hat sie jetzt einen weiteren Anlass zum Freuen und zum Feiern – und zwar ihren eigenen Geburtstag. Die Neu-Mama wird heute 31 Jahre alt. Zu ihrem Ehrentag erhielt sie auch schon einige Grüße von ihrer blaublütigen Verwandtschaft.

Natürlich ließ es sich Eugenies Mama Sarah Ferguson (61) nicht nehmen, ihrem jüngsten Kind zum Geburtstag zu gratulieren. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (61) teilte ein pittoreskes Video einer Frühlingslandschaft auf ihrem Instagram-Account. Wie sie erklärt, erinnere sie die aufblühende Natur an ihre Tochter. So schrieb die Britin zu dem Clip: "Alles Gute, meine liebe Eugenie. Wenn ich die Farben des Frühlings sehe, dann denke ich an deine Geburt zurück und was für ein Geschenk du bist: Sprühend vor Leben und Liebe."

Auch Eugenies Oma und Opa – Queen Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) – dachten an den Ehrentag ihrer Enkelin. "Wir wünschen Prinzessin Eugenie heute einen wirklich fröhlichen Geburtstag", gratulierten sie auf der offiziellen Instagram-Seite der Royal-Family. Die Monarchin und ihr Gatte untermalten ihre Glückwünsche sogar noch mit einem Kuchen- und mit einem Luftballon-Emoji.

