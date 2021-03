Bald werden alle Rätsel gelöst sein: Wer sind die verbleibenden kostümierten Stars der vierten The Masked Singer-Staffel? Der Leopard, der Flamingo, der Dinosaurier und die Schildkröte stehen am Dienstagabend im Finale – und können hier auf der Bühne noch mal alles geben, um den begehrten "The Masked Singer"-Pokal zu gewinnen. Der Leo gehörte von Anfang an zu den Favoriten, aber welche Promi-Dame verbirgt sich unter dem eleganten Kostüm?

Anfangs wurde die blinde Sängerin Joana Zimmer (38) unter der Verkleidung vermutet – weil der Leopard sich zunächst nicht ohne Hilfe auf der Bühne bewegt hatte. Doch vor ein paar Shows lief die Raubkatze dann plötzlich "ganz normal" herum! Seitdem schwanken die "The Masked Singer"-Fans zwischen den folgenden Sängerinnen: Namika (29) und Cassandra Steen (41) wechseln sich im offiziellen ProSieben-Voting immer wieder auf dem ersten Platz ab. Aber passen die Leo-Hinweise überhaupt?

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Leoparden-Indizien:

- Weißes Krokodil

- Goldene Palme

- fleischfressende Pflanze

- Champagner

- Affenmaske

- Giraffenmaske

- Antiker goldener Bilderrahmen

- Leopard verteilt Schulnoten

- Zoo

- Eis am Stiel

- Sonnenblume

- "Ich bin für die perfekte Tarnung. Visuell und akustisch greife ich tief in die Trickkiste."

- "Als Meister der Illusion halte ich mich gerne im Verborgenen auf und ziehe dabei alle Register, um nicht erkannt zu werden."

- "Meine verblüffenden Tricks sind meine Strategie. Ich bin anpassungsfähig und facettenreich und kann unter den härtesten Bedingungen überleben. Es ist an der Zeit, mein wahres Können unter Beweis zu stellen."

- "Mein Muster ist nicht zu erkennen. Ich liebe das Versteckspiel."

- "Bereit für das Rampenlicht, werde ich mich auf leisen Pfoten anpirschen."

- "Sie dürfen mir niemals vertrauen! Denn ich habe Tarnung neu definiert!"

- "Ein Geheimnis ist nur so lange perfekt, wie es keiner kennt."

- "Ich gebe gerne Auskunft, ohne jedoch zu viel preiszugeben."

- "Ich sage meinen Jungs immer, dass es nie zu spät ist, sein Talent bedingungslos unter Beweis zu stellen."

- "Ich bin immer hellwach und verlasse mich stets auf einen guten Spürsinn."

- "Jetzt heißt es, meine Eleganz neu zu definieren. Noch mal, nur anders, muss ich meine Taktik variieren. Das ist alles, was zählt."

- "Doch das ist sogar für einen Leoparden oftmals eine Herausforderung. Ich vernehme Geflüster und Gerüchte, wenn man versucht, mich ausfindig zu machen."

- "Meine Flecken sind mein Kapital.”

- "In der Wildnis geht es ums Sehen und Gesehenwerden. Doch es geht nicht darum, wie schön man ist."

- "Mein Spirit, meine Aura, mein klangvolles Schnurren habe ich euch schon in drei Runden gezeigt."

- "Eine Illusion ist eine herbeigeführte Sinnestäuschung oder eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit."

- "Als wahrhaftiger Meister der Tarnung nutze ich mein Talent, um euch zu entkommen."

- "Als Raubkatze brauche ich den Nervenkitzel."

- "Es wird Zeit, das Spiel für euch zu vereinfachen: Gebt gut acht! Ich werde aus meinem goldenen Käfig hervortreten und meine Deckung bedingungslos fallen lassen."

- "Dieses Versteckspiel liebe ich! Wie damals im Zoo mit meinen Kumpels. Ich vermisse sie und die tägliche Tea-Time."

- Insider Giraffe, Schaf und Affe: "Alle wollen wissen, wer der Leopard ist, doch bei uns ist sein Geheimnis bestens aufgehoben. Ich werde nie vergessen, wie er im Zoo ankam. Ich war sofort verliebt. Er sieht vielleicht aus wie ein wildes Tier, aber glaubt mir, er ist ein absoluter Teamplayer! Als wir jünger waren, brachte er uns verstecken bei. Er ist immer vorangegangen, hatte immer eine Illusion. Hey Leo, wenn es drauf ankommt, krall dir den Pokal und bring direkt ein Eis mit!"

Anzeige

Getty Images Cassandra Steen bei einem Screening von "König der Löwen"

Anzeige

Getty Images Namika beim Bayerischen Fernsehpreis

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de