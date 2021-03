Eva Longorias (46) verflossene Liebe ist wieder total verliebt! Der NBA-Star Tony Parker (38) und die Desperate Housewives-Darstellerin waren insgesamt sieben Jahre ein Paar, von 2007 bis 2011 waren sie sogar verheiratet. Während Eva schon lange wieder in festen Händen ist, hat nun auch der Sportler nach einigen Pleiten die Liebe zu einer neuen Frau an seiner Seite bekannt gegeben: Tony ist vergeben an die Tennisspielerin Alizé Lim!

Auf Instagram überraschte der Beau seine Follower mit einem plötzlichen Pärchen-Outing: Der 38-Jährige ist wieder frisch verliebt. Gleich mit zwei süßen Aufnahmen ließ er die Herzen seiner Fans höherschlagen – wie auf den Bildern ganz klar zu erkennen ist, scheinen die beiden bis über beide Ohren verliebt zu sein. Eine Gemeinsamkeit haben die beiden immerhin auf alle Fälle schon mal: Genau wie Tony ist seine Angebetete eine richtige Sportskanone – schon seit elf Jahren spielt die Beauty als Profi Tennis.

Den Segen seiner Abonnenten hat der gebürtige Belgier so wie es aussieht auch – die waren nämlich mehr als zufrieden mit Tonys neuer Partnerin. "Wow, sie ist wirklich wunderschön. Ich wünsche euch alles Glück der Welt", schrieb beispielsweise eine Instagram-Nutzerin.

Instagram / _tonyparker09 Tony Parker (r.) und Alizé Lim

Instagram / alizelim Alizé Lim, Tennisspielerin

Instagram / evalongoria José Bastón und Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

