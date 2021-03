Bei wem platze Elena Miras (28) bei Promis unter Palmen der Kragen? Ab dem 12. April geht das Reality-TV-Format auf Sat.1 in die zweite Runde. Der Cast der diesjährigen Staffel hat es in sich: Neben Melanie Müller (32) und Willi Herren (45) ist auch unter anderem Elena Miras mit von der Partie. Doch zwischen wem knallte es in der Villa richtig? Elena deutete jetzt an, wer sie in dem TV-Format auf die Palme brachte!

Auf Instagram rief die einstige Dschungelcamp-Kandidatin ihre Fans dazu auf, zu raten, mit wem sie sich bei "Promis unter Palmen" gut verstanden hatte – und wer "richtig verlogen" war. Ihre Follower schienen sich sicher zu sein: "Melanie und Willi bekommen ihr Fett weg", beteuerte ein User. Die Beauty ließ das nicht unkommentiert. "Du bist gut", deutete die 28-Jährige an, dass ihre Fans Recht behalten sollten.

Bei anderen Kandidaten zeigten sich Elenas Fans zuversichtlich, dass sie nicht mit der temperamentvollen Lady aneinandergerieten: "Mit Henrik Stoltenberg hast du dich auf jeden Fall verstanden" und "Mit Chris Töpperwien kann es nicht so schlecht gewesen sein, da er öfter ein Like hinterlässt". Die User vermuteten also, dass Elena mit den beiden Männern gut zurechtkam. "Bei diesem Format wurde ich sogar überrascht von den Menschen! Es war echt das Gegenteil von langweilig", machte sie Lust auf die baldige Ausstrahlung.

Anzeige

ActionPress Willi Herren, Sänger

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im März 2020

Anzeige

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de