Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) sind auch Sportsfreunde! Dass die Germany's next Topmodel-Legende so einiges für ihren Traumkörper tut, ist schwer zu übersehen: Mit 47 Jahren ist die Modelmama immer noch in absoluter Topform. Anscheinend verzichten die Beauty und ihr Ehemann aktuell aber auf den Weg ins Fitnessstudio – Heidi und Tom haben nämlich ein eigenes Gym in ihrem Garten!

In ihrer Instagram-Story gab Heidi ihren Followern einen Einblick in ihre Work-out-Routine. Anscheinend nutzten die Eheleute das hervorragende Wetter, um ihre stählernen Körper bei purem Sonnenschein während eines straffen Sportprogramms zu formen. Allerdings gaben der Sänger und das Supermodel nicht im Fitnessstudio Vollgas, sondern in ihrem eigenen Garten – dort haben sich die beiden offenbar ein voll ausgestattetes Mini-Gym installiert.

Doch nicht nur durch ausgiebiges Training hält die Laufsteg-Queen sich fit – auch mit ausgelassenen Tanz-Sessions bringt Heidi ihren Körper in Schwung, wie sie des Öfteren schon im Netz präsentierte. Nicht selten leistet Tochter Leni (16) ihrer Mama dabei fleißig Gesellschaft.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball in New York im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de