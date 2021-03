Yeliz Koc (27) freut sich – und zwar über ein paar Extra-Kilos! Erst vor wenigen Wochen überraschten die Bachelor-Beauty und ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihre Fans mit diesen News: Das Pärchen erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bis zuletzt sah man der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin zumindest äußerlich nicht an, dass sie bald Mutter wird. Das dürfte sich aber so langsam ändern: Jetzt gab Yeliz im Netz ein Update zu ihrem Gewicht.

In ihrer Instagram-Story teilte die 27-Jährige ein Bild von Anfang März. Auf der Aufnahme sieht man lediglich die Anzeige ihrer Waage, die damals noch 53,6 Kilo anzeigte. Heute hat die werdende Mama allerdings einiges an Schwangerschaftsgewicht zugelegt, denn sie veröffentlichte ein weiteres aktuelles Foto, auf dem sie auch auf dem Gerät steht: Die Waage zeigt nun 58,4 Kilo an.

In der Vergangenheit hatte Yeliz bereits zugegeben, dass sie ihre anderen Umstände anfangs nicht ganz so gut weggesteckt hat, denn sie habe "keine Kraft für nichts". Dies habe sich zwar mittlerweile gebessert, dennoch habe sie vor allem mit Übelkeit und ihrer ständigen Müdigkeit zu kämpfen. "Morgens geht es tatsächlich, und dann zum Nachmittag hin wird mir wieder komplett schlecht", schilderte die Reality-TV-Bekanntheit.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

