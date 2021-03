Ende des vergangenen Jahres überraschte Christina Milian (39) ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Nur rund ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes ist wieder Nachwuchs unterwegs. Die Musikerin hatte schon zu diesem Zeitpunkt einen gut sichtbaren Babybauch und ließ damit vermuten: Allzu lange dauert es nicht mehr, bis ihre Rasselbande Unterstützung bekommt. Jetzt präsentiert Christina erneut ihren XXL-Babybauch – und zwar in einem bauchfreien Oberteil.

Sowohl auf ihrem Instagram-Kanal als auch auf Facebook veröffentlichte die Brünette eine Reihe von Fotos, auf der sie ihre Körpermitte in einer Pullover-Rock-Kombination in Szene setzt. Das Oberteil ist kurz geschnitten, sodass ihre Kugel dazwischen hervorschaut. Während die 39-Jährige das Instagram-Bild lediglich mit "Girls, we run this motha" – einer Textstelle aus Beyoncés "Run the World" – kommentiert, beweist der Facebook-Titel viel Humor: "Noch im Ofen", witzelt Christina – da ihr Baby sich offensichtlich noch etwas Zeit im Bauch seiner Mama gönnt.

Im vergangenen Monat zeigte sich die Sängerin aber tatsächlich noch etwas freizügiger: Damals präsentierte sie ihr Bäuchlein stolz in sexy Dessous. Die zukünftige Dreifach-Mutter rekelte sich dabei auf einer Couch und trug lediglich einen lilafarbenen Spitzen-BH und einen dazu passenden Tanga.

Christina Milian, Sängerin

Musikerin Christina Milian

Christina Milian, Sängerin

