Christina Milian (39) will in Sachen Familienplanung offenbar keine Zeit verlieren. Erst vor zehn Monaten wurden die Sängerin und ihr Mann Matt Pokora (35) zum zweiten Mal Eltern. Nach Tochter Violet brachte Christina Söhnchen Isaiah zur Welt. Doch damit ist ihre Rasselbande noch nicht vollständig. Ihre zwei Kids sollen offenbar noch ein Geschwisterchen bekommen. Via Social Media verkündet die Musikerin jetzt ihre Schwangerschaft.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Christina ein Foto, auf dem sie im Bikini am Strand posiert – mit einem deutlich erkennbaren Babybauch. Matt kniet vor ihr und küsst ihre runde Körpermitte liebevoll. Auf einem weiteren Bild sieht man, wie Sohnemann Isaiah ihren Bauch streichelt. Die süßen Aufnahmen kommentiert die 39-Jährige lediglich mit "Du und ich plus drei" und dem Hashtag #morelove – zu Deutsch: "Mehr Liebe".

Auch Matt postet die Aufnahme mit Isaiah auf seinem Account. "Er ist schon jetzt ein großer beschützender Bruder", lautet seine Bildunterschrift. Ob sich der Kleine über eine Schwester oder einen Bruder freuen darf, verraten Matt und Christina nicht. Auch wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, behalten sie noch für sich.

Photographer Group/MEGA Christina Milian in Los Angeles

Instagram / christinamilian Christina Milian im April 2020

Love Paris / MEGA Matt Pokora und Christina Milian

