Romy Wolf und ihren Freund Nik verbindet eine ganz besondere Liebesgeschichte! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin begeistert Heidi Klum (47) in der aktuellen Staffel der Castingshow mit ihrem tollen Look und ihrer umwerfenden Ausstrahlung. Es gab aber auch eine Zeit, in der Romy sich aufgrund einer Hautkrankheit gar nicht so schön fühlte und sogar gemobbt wurde – ihr Freund Nik liebte und unterstützte sie allerdings schon damals von ganzem Herzen!

In ihrer Instagram-Story erzählte Romy, dass sie schon seit der Schulzeit mit ihrem Schatz zusammen ist: "Wir sind beide 19 und wir sind seit sechs Jahren zusammen." Damals sei er ihr aufgefallen, weil er Neurodermitis hatte – so wie sie auch. Ein Paar wurden die beiden aber nicht sofort: "Irgendwann war es dann so, dass ich mit seinem Freund und er mit meiner Freundin zusammen war... Wir waren quasi so ein Doppelpärchen." Diese Konstellation hielt allerdings nicht besonders lange – dafür fanden dann Romy und ihr Nik wenig später zueinander und sind seitdem unzertrennlich.

Dabei hat sich bei den Turteltauben über die Jahre die Annahme bestätigt, dass Gegensätze sich anziehen. "Wir sind eigentlich die unterschiedlichsten Personen überhaupt. Alles, was er mag, hasse ich. Und alles, was ich mag, hasst er", scherzte Romy.

Romy Wolf mit ihrem Freund Nik

Romy Wolf mit ihrem Freund Nik

Heidi Klum

