Ist McDreamy etwa doch nicht tot? Die aktuelle 17. Staffel von Grey's Anatomy sorgte bereits für große Aufruhr, als Patrick Dempsey (55) in der Rolle des Dr. Derek Sheperd überraschend zurückkehrte. Kein Wunder, denn seine Figur starb eigentlich schon vor Jahren den Serientod! Ende Dezember machte auch die Produzentin Krista Vernoff (49) Hoffnung, dass die Zuschauer ihren Liebling bald noch öfter zu sehen kriegen. Jetzt sind sich einige Fans sicher: McDreamy ist noch am Leben!

+++Achtung, Spoiler!+++

Eigentlich wurde Dr. Derek Sheperd nach einem Autounfall in der elften Staffel für hirntot erklärt. Nun taucht der Chirurg in einem Fiebertraum seiner Frau Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 51) wieder auf. Dabei sind einige Twitter-User über ein ganz besonderes Detail gestolpert: In der Strandszene tragen alle anwesenden Charaktere unterschiedliche Kleidung. Diejenigen, die bereits gestorben sind oder um ihr Leben kämpfen, tragen dabei ein weißes Hemd, wie beispielsweise der kürzlich verstorbene Andrew de Luca (gespielt von Giacomo Gianniotti, 31). Doch die Figuren, die noch am Leben sind, tragen in der Szene alle ein farbiges Oberteil. Und siehe da: Auch Derek trägt ein blaues Hemd!

Ob das wohl ein Zeichen dafür ist, dass der Serienliebling doch noch lebt? Einige Zuschauer scheinen sich jedenfalls sicher zu sein. "Ich bin davon überzeugt, dass Derek noch lebt und wir ein heftiges Finale bekommen", schrieb ein begeisterter User. Für die Fans des Grey Sloan Memorial Hospital bleibt es jedenfalls spannend, ob an der Theorie tatsächlich etwas dran ist.

