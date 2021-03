Uli Borowka (58) machte in seiner Vergangenheit eine sehr schwere Zeit durch. Der Ex-Fußballprofi war in seiner Laufbahn zwischenzeitlich ganz oben – und fiel dafür umso tiefer. Die Alkoholsucht zerstörte Stück für Stück sein komplettes Leben: Der einstige Kicker verlor durch seine Abhängigkeit seine Ehe, seine Karriere und beinahe auch sein Leben. Uli wollte nämlich in seiner dunkelsten Zeit Suizid begehen.

Der Buchautor lebt in dem RTLZWEI-Format Prominent und obdachlos für 72 Stunden auf der Straße. Unter anderem spricht er auch über seine damalige Alkoholkrankheit – diese hätte ihn beinahe zum Äußersten getrieben. "Der absolute Tiefpunkt war, als ich mich [...] umbringen wollte, wo ich mir einen Cocktail zusammengemixt habe und zum Glück nach 20 oder 22 Stunden Bewusstlosigkeit wieder aufgewacht bin", gesteht der 58-Jährige. Im Promiflash-Interview erzählt er, wie schwer es für ihn war, da rauszukommen: "Ich war Alkoholiker. Der Alkohol hatte oberste Priorität und hat 20 Jahre lang meinen Tag bestimmt."

Dennoch schaffte er es, sein Leben komplett umzukrempeln. Mittlerweile hat er seine Sucht besiegt und ist seit über 20 Jahren trocken – ein großer Erfolg, wie er Promiflash verrät: "Ich bin heute stolzer denn je auf die Tatsache, dass ich trocken bin und bereit war, mir helfen zu lassen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Uli Borowka (r.) mit Olaf Thon

RTLZWEI Uli Borowka bei "Prominent und obdachlos"

Instagram / uliborowka Uli Borowka, Ex-Profi-Kicker



