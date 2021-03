Rund um DSDS überschlagen sich derzeit die Schlagzeilen! Nachdem Mitte März sehr überraschend verkündet worden war, dass Dieter Bohlen (67) weder in den kommenden Staffeln der Gesangsshow noch in denen von Das Supertalent als Juror mitwirken wird, folgte am Mittwoch der nächste Hammer: Krankheitsbedingt fällt der Poptitan in den kommenden zwei DSDS-Liveshows aus und wird somit wohl nie wieder an dem Jury-Pult sitzen. An seiner Stelle beurteilt am kommenden Samstag spontan Thomas Gottschalk (70) die Kandidaten – und davon ist Ex-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld (30) ganz begeistert!

"Also, Thomas ist auf jeden Fall ein echter Musik-Fan und Experte", äußert sich die Sängerin jetzt in einem Promiflash-Interview zu dem fliegenden Juroren-Wechsel bei DSDS. Der Talkmaster sei ihrer Meinung nach "eine gute Wahl". Die heute 30-Jährige hatte es 2009 in der sechsten Staffel des RTL-Formats bis ins Halbfinale geschafft – und kann sich offenbar vorstellen, dort auch mal selbst als Jurorin mitzuwirken. Immerhin scherzt sie bezüglich Thomas' Dieter-Vertretung: "Vor allem mag ich seine Haarfarbe – würde ja hervorragend zu meiner passen, wenn ich daneben sitzen würde."

Dass der ehemalige Wetten, dass..?-Moderator so spontan für seinen Kollegen einspringt, ist für ihn offenbar Ehrensache: "RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen und zweitens hatte ich nichts Besseres vor", wird er in einer RTL-Pressemitteilung zitiert.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Urgestein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de