Ist das Motz-Niveau in dieser Staffel angestiegen? Noch fünf Kandidaten sind übrig und kämpfen um den The Biggest Loser-Sieg. Hinter den Teilnehmern liegen einige anstrengende und schweißtreibende Wochen. Dass in dem TV-Wettstreit auch mal die Nerven blank liegen können, ist da verständlich. Nicht nur einmal kommt es im Abnehm-Camp auf Naxos zu Streitereien oder mieser Stimmung. In den Augen von Ex-Kandidat Christos Christodoulou (26) beschweren sich die Camper allerdings viel häufiger als zu seiner Zeit!

"Es ist definitiv eine sehr unterhaltsame Staffel. Dennoch finde ich im Vergleich zum Beispiel zu unserer Staffel, dass mehr genörgelt wird", erklärt er im Gespräch mit Promiflash. Selbst seine Follower würden ihm das rückmelden. Obwohl er am eigenen Leibe erfahren habe, wie anstrengend es in dem Format werden kann, finde er das Verhalten schade. "Es ist einfach die größte Chance, sein Leben komplett zu ändern und gesund zu werden. Das sollte man schätzen", findet er.

Trotzdem sei Christos beeindruckt, was die Teilnehmer in diesem Jahr wieder an Leistung erbringen würden. "Die Ergebnisse auf der Waage sind positiv schockierend. Mich freut es zu sehen, dass es die Trainer immer wieder aufs Neue schaffen, aus einer Flamme einen Feuersturm zu entfachen", spricht er ein Lob an Camp-Chefin Christine Theiss (41) sowie die Coaches Petra Arvela und Ramin Abtin (48) aus.

"The Biggest Loser", am 28. März 2021, um 17:35 Uhr in SAT.1; das große Finale am Montag danach, 29. März 2021, um 20:15 Uhr, in SAT.1.

Anzeige

SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou, "The Biggest Loser"-Kandidat 2018

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Ramin Abtin, Christine Theiss und Petra Arvela von "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de