Das hört der Hobby-Psychologe sicherlich nicht gern! Seit nun fast drei Wochen ist Adriano bei Love Island auf der Suche nach der großen Liebe. Mit den Ladys in der Villa will es aber einfach nicht klappen. Anstatt sich Hals über Kopf zu verlieben, steht er den anderen Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite. Der Italiener redet und analysiert am laufenden Band – das kommt bei Gerda Lewis (28) nicht wirklich gut an.

In einem Instagram-Livestream mit Pietro Lombardi (28), Jana Ina Zarrella (44) und Yasin verrät die ehemalige Bachelorette, was sie von Adriano hält. "Er macht voll auf schlau, aber eigentlich ist er dumm", erklärt Gerda. Der Islander suche ständig nach Bestätigung – und genau das zeige seine Unsicherheit: "Er stellt sich als Heiliger hin, obwohl er im Inneren ein unsicherer Typ ist." Pie muss daraufhin jedoch anerkennen, dass sich Adriano zumindest gut verkauft: "Nehmen wir mal an, er ist nicht ganz schlau im Kopf, er kann sich aber gut artikulieren."

Ganz so dumm scheint der 26-Jährige nicht zu sein, denn mit seinem Verhalten bekommt er immerhin jede Menge Sendezeit – zum Bedauern der Ex-"Love Island"-Teilnehmer Marc Zimmermann und Anna Iffländer. "Personen, die alleine dastehen, wie zum Beispiel Adriano, kriegen so viel Sendezeit. Und die, die wahrscheinlich wirklich ihre Liebe gefunden haben, die werden superwenig gezeigt", erklärte das Paar kürzlich im Promiflash-Interview.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Gerda Lewis

Adriano Monaco bei "Love Island" 2021

Marc Zimmermann und Anna Iffländer im März 2021

