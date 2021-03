Demi Lovato (28) gewährt ihren Fans einen schonungslos offenen Einblick. Vor drei Jahren entkam die Sängerin nur knapp dem Tod, als sie mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zu diesem Zeitpunkt steckte sie tief im Drogensumpf und war längst abhängig geworden. In einer neuen Dokumentation blickt Demi zurück auf die schwere Zeit – und lässt auch Bekannte und Freunde die Ereignisse aus deren Sicht schildern.

Am Morgen des 24. Juli 2018 fand Demis damalige Assistentin Jordan Jackson die Musikerin nicht ansprechbar in ihrem Bett, um sie herum Erbrochenes, wie sie in "Dancing with the Devil" erklärt. Sie rief Max Lea an, den Chef von Demis Security-Team, der sie anwies: "Dreh sie auf die Seite, halte ihre Atemwege frei, ich bin unterwegs." Im Anschluss wählte sie die Notrufnummer. "Es gab einen Punkt, als ihr kompletter Körper blau wurde und ich dachte: 'Sie ist sicher tot'", erinnert sie sich an den Moment zurück, als die Rettungskräfte eintrafen und die Musikerin versorgten.

Später erreichte die furchtbare Nachricht Demis Familie und Freunde – manche erfuhren sie es erst über die Presse oder Dritte. "Ich war am Boden zerstört, ich wusste nicht, was los war", offenbart ihre enge Freundin Sirah unter Tränen in der Aufzeichnung. "Ich sprach mit ihrem Leibwächter und er erzählte mir die Wahrheit: 'Die nächsten 24 Stunden werden hart. Wir werden in den nächsten 24 Stunden wissen, ob sie es schafft'", kämpft auch ihr Stiefvater Eddie De La Garza sichtlich mit seinen Emotionen.

Anzeige

Rachel Murray/Getty Images for Teen Vogue Demi Lovato, Musikerin

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018

Anzeige

Instagram / ddlovato Sängerin Demi Lovato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de