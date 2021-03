Er kann Love Island-Dennis gut einschätzen! Der diesjährige Kandidat der Kuppelshow ist seit Tag eins mit Nicole vercoupelt. Für die restlichen Islander gelten sie als das Traumpaar überhaupt. Obwohl sie turteln und knutschen, was das Zeug hält, zweifelte die Stuttgarterin zuletzt an ihrem Auserwählten und seinen Gefühlen. Er beteuerte jedoch, dass er eine Zukunft für die beiden sehe. Promiflash hat nun bei einem guten Kumpel von Dennis nachgehakt: Sind die Gefühle des Beamten für Nicole denn wirklich echt?

Seit acht Jahren ist Jannis Dennis' bester Freund. Sie wohnen sogar zusammen, deswegen kann er den Kandidaten wohl am besten einschätzen. "Seine Äußerungen hinsichtlich Nicole – insbesondere in Bezug auf das Vermissen – zeigen aber, dass die Zeit zwischen den beiden sehr intensiv zu sein scheint", analysierte Dennis' Kumpel dessen Verhalten in der Villa im Promiflash-Interview. Obwohl er sich nicht schnell verlieben könne, sei er jetzt schon viel weiter mit Nicole als mit seinen bisherigen Flirts im echten Leben. Scheint so, als meine es Dennis tatsächlich ernst mit der 29-Jährigen.

"Ich schätze es so ein, dass die Voraussetzungen des Verliebtseins mehr und mehr geschaffen werden und dass Dennis die Offenheit dafür besitzt, sich darauf einzulassen", bestätigte Jannis. Beim Zuschauer-Voting kam tatsächlich heraus, dass die Fans offenbar eher skeptisch gegenüber Nicole sind. Es bleibt also spannend!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Sonstige "Love Island"-Kandidat Dennis und sein Kumpel Jannis

RTL2 Die "Love Island"-Stars Nicole und Dennis

