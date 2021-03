Bei Are You The One? können bald auch Promis ihr Perfect Match finden! Derzeit flackert schon die zweite Staffel der Kuppelshow über die Bildschirme. Zwar stellten sich die diesjährigen Kandidaten bei der Partnersuche wenig geschickt an, doch bei den Zuschauern konnte die Sendung um Moderatorin Sophia Thomalla (31) dafür umso mehr überzeugen. An diesen Erfolg will man nun anknüpfen – und zwar mit einer Promi-Ausgabe der Show!

Wie RTL verkündete, sollen in "Are You the One – Reality Stars in Love" ganz besondere Singles auf Partnersuche gehen: In 20 Folgen werden bereits bekannte Gesichter, die ihr Liebesglück schon einmal im TV gesucht haben, einen neuen Versuch wagen. Mit dieser zweiten Chance haben zehn Frauen und zehn Männer nicht nur die Chance auf ihren perfekten Partner. Sollte jeder sein Perfect Match ausfindig machen, winkt auch eine hohe Geldsumme. Schon im Sommer soll das Format auf TVNow gezeigt werden.

Doch nicht nur TV-erprobte Liebeshungrige bekommen eine Chance. Auch eine dritte reguläre Staffel der Datingshow wurde bereits von RTL bestätigt. Wann genau sie starten soll, ist noch nicht bekannt, allerdings bekommen die Promis in der Programmplanung ganz klar den Vortritt.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Der "Are You The One?"-Cast bei der Matching Night

Anzeige

TVNOW "Are You The One"-Kandidaten 2021 bei der Matching-Night

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Die "Are You The One?"-Kandidaten 2021

Anzeige

Werdet ihr euch "Are You the One – Reality Stars in Love" ansehen? Auf jeden Fall! Das wird super! Hm, mal abwarten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de