Diese Familie ist wahrlich mit Talent gesegnet! David Beckham (45) zählt wohl zu den besten Fußballern der vergangenen Jahrzehnte, seine Frau Victoria (46) ist ein früherer Popstar und erfolgreiche Designerin. Während ihr ältester Sohn Brooklyn (22) bereits als Fotograf erfolgreich ist, steht Romeo (18) als Model auf der anderen Seite der Kamera. Auch Tochter Harper (9) scheint eine geradezu typische Beckham zu werden. In einem Video, das Victoria in den sozialen Medien veröffentlichte, lässt sie sich von ihrem jüngsten Nachwuchs schminken – und der demonstriert erstaunliche Fertigkeiten.

"So, jetzt benutze ich also den Ton 'Tea Rose' bei meiner Mutter. Als nächstes nehme ich ein bisschen 'Golden Honey'", erklärt Harper den Instagram-Followern ihrer Mutter in dem kurzen Clip ihr Vorgehen. Mit ihren Fingerspitzen verteilt die Neunjährige dabei die zu Victorias eigener Marke gehörenden "Lid Lustre"-Lidschatten auf den Augenlidern der Designerin. Um für Harper die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, legt Victoria den Kopf in den Nacken und hält ihre Haare zurück. Ihre Augen lässt sie die gesamte Zeit über geschlossen.

Die Schminktipps ihrer Tochter fasste Victoria dann noch einmal unter dem Beitrag zusammen. Harper bezeichnete sie dabei als ihren "Make-up Artist". Erst im vergangenen Monat war verkündet worden, dass Victorias Marke trotz der andauernden Gesundheitskrise unglaublich erfolgreich sei. Im Oktober 2019 waren die ersten Produkte auf den Markt gekommen.

