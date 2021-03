Toni ist total glücklich über sein gewandeltes Leben! Der 38-Jährige war in diesem Jahr Teil der The Biggest Loser-Staffel. Zusammen mit den anderen Kandidaten ließ er im Abnehm-Camp die Kilos nur so purzeln – doch in der vergangenen Folge reichte die Zahl auf der Waage für ihn nicht mehr aus. Er musste in der ersten Halbfinalrunde seine Sachen packen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits über 35 Kilogramm verloren – und spürt das total deutlich!

"Mein Leben hat sich komplett verändert. Ich fühle mich viel besser, mein Selbstbewusstsein ist stärker geworden und ich kann mich viel freier bewegen", freut sich der Nürnberger im Promiflash-Interview. Sein Bauch habe ihn im Alltag immer stark eingeschränkt – doch das sei nun vorbei. "Ich kann mich bücken ohne Probleme, ich kann mit meiner Tochter spielen und toben und habe Freude dabei. Das Tanzen mit meiner Frau ist natürlich jetzt viel intensiver als vorher", schildert er.

In der Episode am Sonntag präsentierten Toni und seine Mitstreiter nicht nur ihren Abnehmerfolg, sondern bekamen auch ein schniekes Styling verpasst. "Mich so in diesem geilen Outfit zu sehen, war unbeschreiblich. Ein neuer, heißer Toni! Vorbei mit 'der kleine dicke Spanier' – jetzt bin ich 'der heiße spanische Franke'", erinnert sich der Kfz-Technikermeister begeistert daran zurück.

"The Biggest Loser", am 28. März 2021, um 17:35 Uhr in SAT.1; das große Finale am Montag danach, 29. März 2021, um 20:15 Uhr, in SAT.1.

