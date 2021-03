Liebeschaos bei Alex Born und Emilia Würsching! Eigentlich hatte sich der Love Island-Nachrücker und Profi-Boxer gegen die Blondine entschieden: Nachdem die beiden kurzzeitig vercouplet gewesen waren, löste der Beau die TV-Verbindung auf – er war sich nicht sicher, ob die Beauty das ist, was er sucht. Nun scheint der Hamburger seine Meinung aber wieder geändert zu haben: Nachdem die Studentin nämlich mit Neuzugang Leo Schneider angebandelt war, schien Alex ziemlich eifersüchtig zu sein!

Plötzlich schien der Sportler sich daran zu stören, dass sein Ex-Flirt nun an jemand anderem Interesse haben könnte. Offenbar merkt der Muskelmann, dass er anscheinend doch großes Interesse an der 21-Jährigen haben könnte und konfrontierte Emilia prompt damit. "Hast du denn so grundlegend Interesse an Leo?", hakte der Fitness-Fan nach und deutete an, dass er nach wie vor nicht abgeneigt wäre. Die sanftmütige Schönheit konnte ihre Tränen daraufhin nicht mehr zurückhalten – anscheinend waren auch ihre Gefühle noch nicht ganz erloschen. "Irgendwie habe ich die Hoffnung immer noch nicht verloren", gab sie zu.

Die anderen Islander schienen mit Alex' Verhalten aber nicht unbedingt einverstanden zu sein. Solange er nicht wisse, was er wolle, solle er Emilia die Chance geben, sich in jemand anderen zu verlieben. "Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass seine Handlungen und Reaktionen sich mit seinen Worten überhaupt nicht matchen", kritisierte zum Beispiel Muskelmann Paco.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Alex, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Alex und Emilia bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Die "Love Island"-Männer

