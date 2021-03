Sind die beiden nicht noch ein bisschen zu jung zum Heiraten? Diese Frage haben sich damals einige Fans gestellt! Im Jahr 2018 haben Erfolgssänger Justin Bieber (27) und Model Hailey Bieber (24) sich nach kurzer Verlobungszeit das Jawort gegeben. Der Musiker war damals 24 Jahre alt, die Beauty sogar erst 21. Die Turteltauben wurden von vielen Seiten kritisiert, dass man in diesem Alter noch nicht heiraten sollte. Auch Hailey ist grundsätzlich dieser Meinung – jetzt erklärt sie, warum sie trotzdem mit Justin vor den Traualtar getreten ist!

"Ich habe zwei Monate, bevor ich 22 geworden bin, geheiratet – was unglaublich jung ist. Es klingt schon fast verrückt, wenn man es laut ausspricht", betont die heute 24-Jährige im Elle-Interview. "Aber bei so jemandem wie mir und Justin ist es etwas anderes." Warum? "Wir hatten schon so viel von der Welt gesehen. Wir hatten beide schon so viel durchlebt, dass wir genau wussten, was wir wollten", offenbart Hailey.

Die Kritiker, die behauptet hatten: "Das hält nicht lange", haben Justin und Hailey ja schon eines Besseren belehrt! Die beiden sind nach wie vor glücklich verheiratet – und auch nach zwei Ehejahren noch total verrückt nacheinander. Das beweist das Paar regelmäßig mit öffentlichen Liebesbekundungen auf Social Media.

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber, 2020

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de