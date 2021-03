Ariana Grande (27) gibt jetzt ganz private Einblicke! Die 27-Jährige gilt schon seit Jahren als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Kein Wunder, denn seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single im Jahr 2011 landet die Amerikanerin einen Hit nach dem anderen. Mit ihren Songs stellte sie zudem bereits mehrere Rekorde auf. Ihre Follower lässt sie aber auch regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben. Nun schwelgt Ari in Erinnerungen und teilt niedliche Schnappschüsse aus ihrer Kindheit!

Auf ihrem Instagram-Account postet die "Thank u, next"-Interpretin jetzt zwei putzige Throwback-Pics aus ihrer Kindheit. Auf den Momentaufnahmen ist sie beim Schwimmen zu sehen. Auf dem ersten Foto lächelt die junge Ariana glücklich in die Kamera. Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie die Victorious-Darstellerin nach Ringen taucht, die am Boden des Schwimmbeckens liegen.

Nicht nur die Fans der Sängerin scheinen von den Erinnerungsfotos hellauf begeistert zu sein. Unter dem Beitrag finden sich neben zahlreichen Komplimenten auch einige Kommentare ihrer Kollegen. "Oh mein Gott, wie süß", schreibt beispielsweise die Rapperin Meghan Thee Stallion.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

