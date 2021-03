In Woche neun erwartet die Germany's next Topmodel-Fans ein Riesenschock: Modelmama Heidi Klum (47) will eines ihrer "Meeedchen" offenbar vorzeitig nach Hause schicken! Wie in einem Trailer für die kommende Folge zu sehen ist, droht die Chef-Jurorin einer Kandidatin mit dem Rauswurf – offenbar, weil das Mädchen sich weigert, eine Challenge zu absolvieren. Promiflash weiß aus Insiderkreisen, um welche Kandidatin es sich handelt...

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, was in der kommenden GNTM-Episode passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Ramon Wagner, der den YouTube-Account "Die It-Girl Agenten" betreibt, plauderte jetzt diese brisanten Backstage-Infos gegenüber Promiflash aus: "Ich habe gehört, dass Linda Probleme mit diesem Höhenshooting hat und das halt nicht machen möchte oder kann." Weiter erklärt Roman: "Und bei einer nicht erbrachten Leistung ist es ja dann so, dass sie die Show verlassen muss. Linda geht meines Wissens nächste Woche dann 'freiwillig', weil sie das Shooting nicht machen möchte."

Dass ausgerechnet Linda Braunberger (20) die Show freiwillig verlassen soll, dürfte für viele GNTM-Fans ein herber Schlag sein! Schließlich gehörte die temperamentvolle Schönheit lange zu den absoluten Favoritinnen. Aber es passt: Immerhin weiß man schon aus der vergangenen Folge, dass Linda Höhenangst hat. Und das Shooting, das die Mädels kommende Woche absolvieren müssen, findet in wahrhaft schwindelerregender Höhe statt: auf dem Park-Inn-Wolkenkratzer in Berlin, der stolze 125 Meter hoch ist.

