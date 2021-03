Da waren es nur noch 14! Schon zu Beginn der aktuellen Folge von Germany's next Topmodel dünnte sich die Kandidatinnen-Riege unfreiwillig aus. Jasmine Jüttner musste sich im Sinne ihrer Gesundheit – sie leidet an der Krankheit Lupus – gegen einen weiteren Verbleib in der Show entscheiden. Doch obwohl der Cast sich damit bereits um ein Mädchen reduzierte, schmiss Heidi Klum (47) noch ein weiteres Nachwuchs-Model aus der Show: Alysha Hübner muss ihre Koffer packen!

Schon beim Shooting konnte die 19-Jährige den Erwartungen der Modelmama nicht gerecht werden. Weil Alysha seit Jahren professionell Aerobic turnt, wünschte sich Heidi von ihr ganz besondere Posen, die die Rothaarige ihrer Meinung nach aber nicht bot. Auch beim Elimination-Walk am Ende der Episode erbrachte die TikTokerin keine Höchstleistung. Für Heidi bedeutet das: "Es tut mir leid, diese Woche habe ich kein Foto für dich."

Die Jury-Chefin sei schon in den vergangenen Tagen ein kleines bisschen enttäuscht von Alysha gewesen. "Gerade unser Fotoshooting wäre doch eigentlich dein Ding gewesen", kritisiert Heidi. Für die Berlinerin platzt mit der Entscheidung ein Traum. "Aber man kann es nicht ändern", meint sie unter Tränen.

Instagram / allyhbnr Alysha, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / allyhbnr GNTM-Kandidatin Ally

Instagram / alysha.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Alysha Hübner

