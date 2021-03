Das sind doch mal tolle Neuigkeiten zum Wochenende! Im Dezember hatten Prinzessin Sofia von Schweden (36) und ihr Mann Prinz Carl Philip (41) überglücklich bestätigt, dass sie wieder Eltern werden. Viele Details zur dritten Schwangerschaft waren seitdem jedoch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen – nur dass das Baby im Frühjahr geboren werden soll, war bekannt. Und jetzt war es tatsächlich soweit: Der Mini-Royal erblickte das Licht der Welt.

Per offizieller Mitteilung ließ das Paar verlauten, dass das Baby gesund und munter sei. Während sie den Namen des neuesten Familienmitglieds aktuell für sich behalten, verraten sie jedoch das Geschlecht: Es ist wieder ein Junge! Der Kleine erblickte am Freitag, den 26. März um 11.19 Uhr im Danderyd Hospital das Licht der Welt.

Hinsichtlich weiterer Details hüllen sich Sofia und Carl Philip, die während Sofias Schwangerschaft beide an Corona erkrankt waren, bislang in Schweigen – kein Wunder, immerhin liegt die Geburt erst wenige Stunden zurück. Eines steht aber bereits fest. Sofia scheint eine echte Jungs-Mutter zu sein. Nach Alexander (4) und Gabriel (3) durften die glücklichen Eltern einen dritten Jungen in die Armen schließen.

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im Oktober 2020 in Sunne, Schweden

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden bei der Hochzeit von Madeleine von Schweden und Christopher O'Neill

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden während des Nobel-Preis-Banketts 2016

