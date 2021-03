Das Are You The One?-Finale wurde für die 21 Kandidaten zum knallharten Showdown! Auf der Suche nach den Perfect Matches hatten die Boys und Girls in den vergangenen Wochen nämlich kein gutes Händchen bewiesen. Bis zur letzten Folge konnten sie lediglich zwei passende Paarungen finden: Marcel Caruso Kaiser und Leonie sowie Aaron Hundhausen und Melissa Nunes Pinheiro. Es galt also, acht weitere Matches zu finden – haben sie das geschafft?

In der 20. und damit letzten Folge, die nun auf TVNow verfügbar ist, fanden auch noch Marc und Mirjam zueinander. Das verbesserte die Ausgangsposition der Gruppe für die finale Matching Night. Dem Ausschlussprinzip folgend und mit Zettel und Stift bewaffnet bereiteten sich die Jungs und Mädels vor. Kaum zu glauben, aber wahr: Ihr strategischer Einsatz hat sich gelohnt. Am Ende gingen tatsächlich alle zehn Lichter – eines für jedes Match – an. Das heißt: Der Cast hat das Preisgeld von 170.000 Euro gewonnen.

Eine ging aber trotzdem leer aus: Vanessa Martinez. Die Nachzüglerin hatte sich genau wie Jill Lange (20) für Marvin Milczynski entschieden. Der hatte dann die Qual der Wahl und bevorzugte Erstere. Damit blieb Vanessa übrig. Und es traf ein, was Moderatorin Sophia Thomalla (31) schon bei Vanessas Einzug erklärte hatte: Durch den Frauenüberschuss wird am Ende eine von ihnen weder einen Mann noch die Kohle mit nach Hause nehmen.

Das sind die "Are You The One?"-Matches 2021:

Leonie und Marcel Caruso Kaiser

Melissa Nunes Pinheiro und Aaron Hundhausen

Mirjam und Marc Bunde

Christin Queenie und Germain

Jill Lange und Marvin Milczynski

Kathleen Glawe und Marko Osmakcic

Laura Maria und Sascha

Victoria und Maxi

Sabrina Wlk und Dario Carlucci

Vanessa Engl und Dominik Brcic

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Anzeige

RTL/TVNow Die "Are You The One"-Frauen im Finale

Anzeige

RTL/TVNow Der "Are You The One?"-Cast und Moderatorin Sophia Thomalla in der finalen Matching Night

Anzeige

TVNOW Sophia Thomalla und Vanessa Martinez im "Are You The One?"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de