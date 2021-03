Bei Love Island herrscht gepflegte Unschlüssigkeit! Dieses Mal steht Kandidatin Bianca Balintffy aka Bibi zwischen zwei Stühlen. Obwohl sie aktuell mit Nachrücker Paco vercouplet ist, der total auf sie abfährt, sind die Gefühle für ihr Ex-Couple Adriano noch immer nicht gänzlich erloschen – obwohl der die kurzlebige Verbindung zuvor mit recht abgekühlten Worten im Keim erstickt hatte. Promiflash-Leser sehen in diesem Zwiespalt weitaus klarer als Bianca. Sie sind sich sicher: Bibis Wahl wird bei der Paarungszeremonie auf Paco fallen!

In einer Promiflash-Umfrage glauben die Leser fest daran, dass sich die Brünette in der Paarungszeremonie für Granate Paco entscheiden wird. Von stolzen 5.910 Stimmen gingen ganze 5.057 Votes (85,6 Prozent) an den 25-Jährigen. Weitaus weniger können sich hingegen eine Rückkehr zu Adriano vorstellen. Nur 853 Leser (14,4 Prozent) halten eine zweite Chance für den Italiener, der sie schon einmal verschmäht hat, für möglich.

Wen die Beauty tatsächlich wählen wird, werden die Zuschauer erst am Sonntag zu sehen bekommen. Die vergangene "Love Island"-Folge endete nämlich mit einem Mega-Cliffhanger und vertagte die Entscheidungen von Bianca und Emilia. Die Fans waren genervt. "Fazit der Folge: Nichts passiert, und als es interessant wurde, kam der Cliffhanger", wetterten User auf Twitter.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Paris Tsitsos Adriano und Bianca bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Die Paarungszeremonie bei "Love Island" 2021

