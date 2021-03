Ist Emmy Russ (21) und Udo Bönstrups (27) Liebelei wirklich ernst – oder nur Mittel zum Zweck? Vor ein paar Tagen gaben die ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmer bekannt, dass sie ein Paar sind. Nachdem sie sich bereits in der Show nähergekommen sind, war es dann schließlich "Liebe auf den ersten Sex", wie sie gegenüber Promiflash ausplauderten. Doch genau wegen solcher Aussagen nehmen einige Fans Emmy und Udo nicht ab, dass sie wirklich ineinander verliebt sind...

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram finden sich lauter Kommentare wie diese hier: "Ich kaufe es den beiden nicht ab" oder: "Die Beziehung ist Fake und PR". Ein Leser hat eine ganz konkrete Theorie, welchen Nutzen Emmy und Udo aus ihrer angeblich vorgetäuschten Beziehung ziehen wollen: "Die sind doch nur zusammen, damit sie dann beim Sommerhaus der Stars mitmachen können."

Fest steht: Ob die beiden Reality-TV-Bekanntheiten es wirklich ernst miteinander meinen oder nur mehr Fame daraus ziehen wollen, wissen am Ende nur sie selbst – aber die Zeit wird ja zeigen, ob sie zusammen bleiben! Was denkt ihr: Führen Emmy und Udo eine richtige Beziehung oder ist das alles nur PR? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / udo Emmy Russ und Udo Bönstrup im März 2021

privat Die "Promi Big Brother"-Stars Emmy Russ und Udo Bönstrup

privat Emmy Russ und Udo Bönstrup

