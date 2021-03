Kourtney Kardashian (41) und Travis Barker (45) sind nun seit wenigen Wochen offiziell ein Paar. Ihre drei Kinder Mason (11), Penelope (8) und Reign (6) – die sie zusammen mit Ex Scott Disick (37) hat – haben derweil den neuen Freund wohl schon kennengelernt. Denn erst kürzlich verbrachte der Jüngste einen entspannten Abend mit seiner Mama und deren neuen Freund: Kourtney wurde nun zusammen mit ihrem Sohn Reign und Travis nach einem entspannten Dinner erwischt!

Am Donnerstagabend lichteten Fotografen das Trio vor dem Szenerestaurant Nobu in Malibu ab. Ganz offensichtlich genoss die 41-Jährige mit zwei ihrer Liebsten einen entspannten Abend bei japanischen Köstlichkeiten. Klein-Reign wäre aber beinahe nicht aufgefallen: Ganz diskret und im Hintergrund verließ der Sechsjährige – gewohnt stylish – an der Hand seiner Mutter das Lokal.

Travis selbst hat ebenfalls zwei Kinder von seiner Ex-Frau Shanna Moakler (45). Und mit denen scheint sich Kourtney wohl auch ziemlich gut zu verstehen. Erst kürzlich hatte die Keeping up with the Kardashians-Beauty nämlich mit der Tochter des Blink-182-Drummers, Alabama (15), zusammen ein Brot gebacken.

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2021 in Los Angeles

Photographer Group/MEGA Travis Barker mit Kourtney Kardashian und ihrem Sohn Reign

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama Luella und Landon Asher

