Wer ist der Stärkste unter den verbliebenen DSDS-Kandidaten und wird das Ding gewinnen? Diese Frage wird schon bald beantwortet! An den kommenden Samstagen finden die beiden Liveshows und somit auch das Halbfinale und die Endrunde der diesjährigen Staffel statt – zum ersten Mal ohne Chefjuror Dieter Bohlen (67). Neun Teilnehmer sind noch im Rennen um den Pokal. Promiflash hat jetzt bei den DSDS-Stars nachgefragt, welche Mitstreiter sie als größte Konkurrenz ansehen!

Starian Dwayne McCoy weiß ganz genau, vor wem er sich hüten muss! "Karl, Kevin und Jan-Marten. Was die Stimme und auch die Reife angeht, sehe ich die drei einfach als stärkste Konkurrenten", erklärt der Nachwuchssänger. Zweifelt er etwa daran, dass er es mit ihnen aufnehmen kann? "Ich bin ja erst 19, ich trete hier gegen Leute an, die viel mehr Erfahrung und auch Reife in der Stimme haben", betont Starian. "Da zweifle ich schon manchmal an mir und meinen Chancen. Aber im Endeffekt hätte ich es, wenn ich das Potenzial nicht hätte, auch gar nicht so weit geschafft."

Starian nennt unter anderem Kevin Jenewein als einen starken Konkurrenten. Wie ist es denn andersherum? "Für mich sind alle Kandidaten, die noch da sind, sehr stark", stellt Kevin klar – wird dann aber noch konkreter: "Karl sehe ich als starke Konkurrenz, Jan-Marten, dann Daniele." Abschließend stellt der Zuschauerliebling klar: "Es kommen eigentlich alle infrage! Es gab noch keine Staffel, in der so unklar war, wer am Ende das Rennen machen könnte, weil alle so krass gut und unterschiedlich sind."

Der letzten Aussage kann sich Karl Jeroboan, vor dessen Talent sich sowohl Starian als auch Kevin fürchten, nur anschließen: "Ich sehe jeden einzelnen der anderen Kandidaten als starke Konkurrenz. Jeder ist einzigartig und schön und gut auf seine eigene Art und Weise", verrät er Promiflash. Wen seht ihr aus der Top neun als stärksten Kandidaten? Stimmt ab!

