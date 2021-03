Single-Mann Marcel Schnee will es noch mal wissen! Der bekennende Bierkönig-Besucher versuchte schon einmal, bei der Kuppelshow Take Me Out sein Liebesglück zu finden. Damals entschieden sich allerdings alle 30 Damen gegen den "Dauerrausch"-Interpreten. Seine Liebe zum Bier und zur Malle-Feierei ließ die Flamme bei den Ladys einfach nicht auflodern. Doch kann Marcel dieses Schicksal jetzt etwa endlich zum Besseren wenden?

Bei "Take Me Out – Die zweite Chance" darf der Musiker, wie der Name der Show schon sagt, noch einmal nach der passenden Frau an seiner Seite suchen. Und dieses Mal sollte er tatsächlich mehr Glück haben. Single-Lady Jasmin hatte schon den ersten Auftritt des kecken Lederhosen-Liebhabers im TV bestaunt und ihn damals für sehr gut befunden. Wie es der Zufall so will, ist sie dieses Mal nicht vorm Fernseher, sondern als Kandidatin in der Show dabei – und dort macht sie direkt zu Beginn klar: Sie will Marcel, komme, was wolle!

Am Ende soll es tatsächlich genau so kommen. Auch Marcel ist begeistert von der toughen Blondine und wählt sie für ein romantisches Date aus. "Sie ist mir direkt aufgefallen, toll, dass sie egal was ich mache, nicht buzzern wollte", freut er sich gegenüber Moderator Ralf Schmitz (46). Ob diese schicksalhafte Begegnung etwa zur ganz großen Liebe führt?

Instagram / minis_cooper "Take Me Out"-Girl Jasmin

Instagram / der.schnee.official "Take Me Out"-Kandidat Marcel

TVNOW Ralf Schmitz bei "Take Me Out – Boys Boys Boys"

