Es könnte kaum besser laufen für sie! Vor ein paar Monaten hatte Christina Luft (31) angekündigt, dass sie Teil eines neuen, spannenden Projektes wird. Nachdem viele Fans zunächst angenommen hatten, dass es sich dabei um die neue Let's Dance-Staffel handelt, lüftete Christina im Januar das Geheimnis: Sie ist das deutsche Gesicht der internationalen Kampagne eines Getränkeherstellers. Mit Promiflash plaudert die Tänzerin nun über diesen ganz besonderen Job.

Seit Kurzem macht das Bacardi-Video zum Remake des 80er-Jahre-Hits "Conga" die Runde – der Song wurde von Meek Mill (33) und Leslie Grace neu aufgenommen und keine Geringere als Christina schwingt in dem Clip das Tanzbein. "Ich freue mich riesig und es ist eine große Ehre, Teil so einer großen internationalen Kampagne und einer so renommierten Marke zu sein. Zudem ist die Neuauflage von 'Conga' ein Song zum Abtanzen und wie für mich gemacht", schwärmt die Powerfrau im Interview mit Promiflash. Doch wie ergattert man so einen coolen Job wie diesen? "Ich wurde angefragt und habe keine Sekunde gezögert und gleich zugesagt", klärt Christina anschließend auf.

Hintergrund der Aktion ist eine Werbekampagne von Bacardi, die Marke ist vor allem für ihren Rum bekannt – aber trinkt die 31-Jährige als Profitänzerin überhaupt Alkohol? "Wenn man einen gesunden Lebensstil führt, gehört auch der Genuss von Zeit zu Zeit dazu. Das bedeutet also nicht unbedingt Verzicht. Ausgewogenheit ist das A und O!", sagt Christina, die während ihres "Let's Dance"-Trainings mit ihrem prominenten Schützling Jan Hofer (69) bekanntlich auch gern mal Süßigkeiten nascht.

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft im September 2020

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / christinaluft Jan Hofer und Christina Luft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de