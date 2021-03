Ganz so neu wie gedacht ist dieser Job wohl doch nicht. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Prinz Harry (36) künftig die Position des Chief Impact Officer in einem kalifornischen Start-up einnehmen wird. Das Unternehmen BetterUp Inc. hat eine App kreiert, mithilfe derer insbesondere das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter großer Konzerne wie Facebook und Google verbessert werden soll. Nun ist allerdings klar: Harry ist bereits seit Monaten in seiner neuen Rolle tätig.

"Wir sind enorm aufgeregt, der Welt diese Neuigkeit mitteilen zu können", ließ CEO Alexi Robichaux im Interview mit dem britischen Sender BBC verlauten. "Wir sind hier Partner, also möchte er 'Harry' genannt werden", fuhr er fort. Er und sein Team fühlen sich geehrt, nun mit dem Herzog zusammenzuarbeiten. Harry lege eine unglaubliche Einstellung an den Tag und sei voller Energie und Enthusiasmus.

Lediglich zu dem Gehalt und den Arbeitszeiten des Prinzen wollte sich Alexi nicht äußern. "Ich mache mir keine Gedanken um die Zeiten. Mir geht es einzig und allein um den Beitrag und um die positive Veränderung", hielt er fest. Was die Bezahlung betrifft, lassen sich zumindest Vermutungen anstellen: Vergleichbare Positionen wie die Harrys werden mit siebenstelligen Beträgen vergütet.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de